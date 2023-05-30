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Війська РФ не просунулися на жодному з напрямків, на яких вели наступ – Маляр

Українські військовослужбовці готують реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» до стрільби по позиціях російських військ поблизу міста Бахмут, 19 травня 2023 року.

Російські війська за добу не просунулися на жодному з напрямків, на яких вели наступ, заявляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка», – написала вона у телеграмі.

Маляр зауважила, що на Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить, але продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів, проводить перегрупування своїх сил.


Українські війська контролюють південно-західні околиці Бахмута, на півночі та півдні передмістя вже декілька днів просування не здійснюється, додала вона.

За даними Маляр, на трьох напрямках з шести протягом доби противник не проводив наступальних дій, йдеться про Лиманський, Авдіївський, Шахтарський.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби російські війська вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському напрямку, також вони атакували на Мар’їнському напрямку.

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