У Запоріжжі за 5 годин випала майже двомісячна норма опадів, є підтоплення – ДСНС

У Запоріжжі та Запорізькому районі за п’ять годин негоди випала майже двомісячна норма опадів (76,8 мм), виникли підтоплення, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

«У декількох районах міста Запоріжжя впали дерева на проїжджі частини дороги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розпиляли дерева та прибрали з автошляхів. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення територій підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень, крім того однієї з лікарень міста. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали понад 100 кубометрів води», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за всіма адресами рятувальники надали допомогу.

За даними синоптиків, у Запоріжжі також 31 травня очікуються дощі.