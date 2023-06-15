Через російський обстріл Авдіївки і Торецька зазнали поранень семеро цивільних – прокуратура

Через обстріл військами РФ Донеччини у четвер поранень зазнали семеро цивільних, повідомила Донецька обласна прокуратура.

«15 червня близько 08:30 російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли м. Авдіївку. Внаслідок атаки отримала поранення подружня пара: дружина 74-х та чоловік 79-ти років. Обоє зазнали мінно-вибухових травм. Вже о 10:50 окупанти, за попередніми даними, з використанням ФАБ-250 нанесли авіаудар по центру смт Північне м. Торецька. Від вибуху п’ятеро цивільних віком від 23 до 81 року отримали осколкові поранення та контузії. На момент удару люди перебували вдома та біля під’їздів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Торецьку пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків та адмінбудівлю.

Досудові розслідування тривають за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялось, що впродовж минулої доби в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинула одна цивільна людина, ще троє зазнали поранень.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Донеччини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує цивільних в Україні, але заперечує це, попри наявність численних свідчень і доказів.