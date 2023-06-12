Через підтоплення Херсона загинули ще двоє мирних жителів – ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що сьогодні в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка.

«Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників. Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей», – написав Прокудін у Telegram.

Водночас МВС України вказує дані про 10 загиблих по Херсону та області та 41 зниклу безвісти людину.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з інших джерел не є можливим.

Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації. Сьогодні зранку російські військові вкотре атакували Херсон, поранень зазнали троє людей.