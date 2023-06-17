Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Контрнаступ ЗСУ дає повільний, але сталий поступ». Західні оглядачі чекають на основний удар армії України

Українські військові 35-ї окремої бригади морської піхоти у звільненому від армії РФ селі Сторожеве на Донеччині. Скріншот з відео, яке оприлюднили 12 червня 2023 року

Довгоочікуваний український контрнаступ проти російських військ поки що не набрав того імпульсу, на який очікували «деякі надто оптимістичні спостерігачі», пише американський телеканал CNN, і додає, що зараз він «виглядає як прелюдія до більш масштабних дій».

Газета Hill, що висвітлює події на Капітолійському пагорбі, каже, що «Україна досягає стабільного прогресу в контрнаступі», їй вдалося повернути собі кілька населених пунктів на південному сході, але її війська несуть значні втрати, намагаючись прорватися через укріплені російські лінії оборони, такі як у Запорізькій області, де багатошарову російську оборону виявилося важко зламати.

Український військовослужбовець біля знищеної російської БМП-2 у звільненому від армії РФ селі Сторожеве на Донеччині, 14 червня 2023 року
Український військовослужбовець біля знищеної російської БМП-2 у звільненому від армії РФ селі Сторожеве на Донеччині, 14 червня 2023 року

Як зауважує CNN, цю території розглядають як головну ціль для України, оскільки це означало б, що зруйновано російський сухопутний міст між окупованим Кримом і сходом – Донецькою і Луганською областями.

Поки що успіх, навіть на ранніх етапах, ймовірно, тривалої кампанії, є хорошим знаком для України
Газета Hill

Кореспондент газети Hill зауважує, що «навіть з урахуванням втрат, поступовий прогрес відповідає очікуванням», враховуючи, що Росія мала багато місяців, щоб зміцнити свою оборону на всьому фронті протяжністю понад 1000 кілометрів.

«Поки що успіх, навіть на ранніх етапах, ймовірно, тривалої кампанії, є хорошим знаком для України», – пише Hill і нагадує, в якому контексті діє Україна: від Києва чекають значних успіхів, щоб зберегти західну підтримку.

Як зауважує CNN, замість великого удару в одному напрямку, українці, схоже, намагаються відтягнути російські підрозділи в різні напрямки, вишукуючи слабкі місця, або використовуючи лінії, що розділяють різні батальйони.

Тіло російського солдата біля знищеного танку армії РФ у звільненому Силами оборони України селі Сторожеве на Донеччині, 14 червня 2023 року
Тіло російського солдата біля знищеного танку армії РФ у звільненому Силами оборони України селі Сторожеве на Донеччині, 14 червня 2023 року

CNN наводить слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, який заявив 15 червня, що першочерговою метою є знищення якомога більшої кількості російських призовників і «посилення психологічного тиску на російську армію».

Тим часом дослідниця з американського дослідницького центру RAND Corporation Дара Масікот, яка вивчає питання оборони в Росії, каже, що дійсно, бойових дух російського війська невисокий.

«Попри це, я б все одно не рекомендувала жодного плану, який би базувався на тому, що «поганий російський моральний стан спровокує крах на фронті», – попереджає вона.

Поки що російські сили покладаються на підготовлені лінії оборони, артилерію та повітряно-десантні засоби, щоб закріпитися на цих лініях і запобігти прориву. Тому, на її думку, не варто будувати плани навколо того, що моральний дух росіян поганий через те, що їхні командири погано поводилися з ними.

Вона зауважує російські війська, які найбільш виснажені та зазнали жорстокого поводження, – це війська в Луганську та Донецьку. Вони вели невдалий наступ із січня, були підпорядковані, принаймні юридично, лугансько-донецьким ставленикам або, як стверджують деякі сім’ї, нібито групам найманців.

Натомість бойових дух елітних російських військ, наприклад, десантників, є, на її думку, стабільний, попри те, що «ВДВ зазнали серйозних ударів на початку війни, що знизило їхні загальні бойові можливості». Але, як і раніше, вони залишаються вірними своїм командирам, вважає дослідниця.

Звільнене від армії РФ село Макарівка на Донеччині. Скріншот з відео Сил оборони України, оприлюдненого 13 червня 2023 року
Звільнене від армії РФ село Макарівка на Донеччині. Скріншот з відео Сил оборони України, оприлюдненого 13 червня 2023 року

З’єднання поблизу Херсону та Запоріжжя, на думку дослідниці, зазнали втрат, але їхні позиції укріплені, жодної ознаки паніки вона не бачить, принаймні поки що, поки їх не оточили українські війська.

«На даний момент, оскільки російські сили намагаються уповільнити просування ЗСУ за допомогою мін і артилерії, є відчуття зосередженості», – зазначає Масікот у низці твітів.

Аналізуючи ситуацію на фронті, CNN пише, що перед українцями стоїть складне завдання – проривати російські лінії оборони на півдні, не маючи переваги в повітрі, до того ж росіяни мали багато місяців, щоб підготувати позиції, тому не можна розраховувати на те, що українці досягнуть такого блискавичного поступу, якого вони досягли у Харкові минулої осені.

Банер з інформацією про набір бійців у «Гвардію наступу». Село Грушівка на Дніпропетровщині, 14 червня 2023 року
Банер з інформацією про набір бійців у «Гвардію наступу». Село Грушівка на Дніпропетровщині, 14 червня 2023 року

Тим часом, британська військова розвідка пише, що Росія посилила ударні вертолітні сили на південному сході України.

«Зображення показують, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 кілометрів за лінією фронту», – пишуть британські дослідники у твітері.

Таким, чином, вважають вони, Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.

Попри це, Інститут вивчення війни (ISW) пише, що станом на 16 червня «українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Представники єврейської спільноти відреагували на слова Путіна про Зеленського і «ганьбу єврейського народу» 144431 views

2

Путін заявив, що сили РФ «під Києвом знищили пʼять комплексів Patriot» 21021 views

3

Кулеба про удар РФ по Києву: це повідомлення Африці, що Росія хоче війни 12296 views

4

Зеленський пояснив, для чого Росія хоче «підірвати Запорізьку АЕС» 8882 views

5

«Поступово просуваються вперед»: у Міноборони повідомили про «тактичний успіх» підрозділів ЗСУ на півдні 4443 views

6

Журналісти підтвердили загибель понад 25 з половиною тисяч російських солдатів в Україні 4038 views

7

Африканські країни запропонують призупинити ордер МКС на арешт Путіна – Reuters 3978 views

8

У Міноборони показали БМП Bradley після прямого влучання «Граду». Екіпаж «успішно евакуювався» 3664 views

9

В офісі Павела пояснили, що означають його слова про необхідність нагляду за росіянами на Заході 3353 views

10

Байден погоджується спростити для України шлях до НАТО – CNN 3319 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG