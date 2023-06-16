Журналісти підтвердили загибель понад 25 з половиною тисяч російських солдатів в Україні

Станом на 16 червня вдалося підтвердити загибель 25528 російських військовослужбовців у війні з Україною. Серед них 2498 осіб – це мобілізовані росіяни. Такі дані про втрати наводять журналісти «Медіазони» спільно з російською службою Бі-Бі-Сі та командою волонтерів.

Реальна кількість втрат, на думку авторів дослідження, може бути значно більшою.

Найзначнішою категорією виявлених втрат, як і раніше, залишаються вʼязні, зазначають журналісти. Найбільше загиблих із Краснодарського краю, Свердловської та Челябінської областей, Башкирії, Бурятії та Волгоградської області.

Журналістам вдалося підтвердити загибель понад 2150 офіцерів російської армії та інших силових структур. 251 з них – у званні від підполковника та вище. Відомо також про 161 випадок загибелі військових пілотів.

За підрахунками видань, під час зимового штурму Бахмута російські війська могли втратити більше людей, ніж у перші тижні війни, коли наступ йшов одразу за декількома напрямками.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових із початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел.

Міноборони Росії не розкриває дані про втрати особового складу та не коментує цифри, які озвучують журналісти.