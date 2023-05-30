Росія: мобілізовані, які здали зброю після втечі з фронту, отримали тривалі терміни

До тривалих термінів увʼязнення в Росії засудили вісьмох мобілізованих, які зі зброєю втекли з військової частини в окупованій частині Луганської області і здалися російській владі в підмосковному Подольську. Як повідомляє «Медіазона», відповідне рішення ухвалив суд у Калінінградській області.

У справі про дезертирство молодшого сержанта Євгена Кравченка та рядового Олександра Богаченка засудили до семи років колонії, матроса Олександра Бабешка та рядового Миколу Колмачова – до шести років, а мобілізованих Дмитра Медведєва, Олександра Єлісєєва, Ігоря Медведєва та Дениса Балахіна – до шести з половиною років.

Кримінальна справа щодо мобілізованих із Калінінградської області була порушена в січні 2023 року. Їх звинувачують у тому, що наприкінці минулого року вони залишили табір у Луганській області і на таксі та попутках дісталися міста Подольська у Підмосков'ї. Там вони зʼявилися до місцевого відділку поліції і здали зброю – чотири автомати та чотири кулемети Калашникова.

За словами військовослужбовців, їх мобілізували 24 вересня 2022 року, 12 листопада їх переправили до польового табору. Там їх мали готувати до участі в бойових діях, але використовували на будівництві землянок для проживання в таборі. При цьому військові не були забезпечені найнеобхіднішим, у тому числі їжею та якісною формою.

Після того, як їм повідомили, що 24 грудня їх відвезуть на передову, вони вирішили залишити табір «для збереження життя та здоровʼя».

Після початку оголошеної російським лідером Володимиром Путіним у Росії було посилено законодавство про дезертирство. За новою статтею Кримінального кодексу за залишення частини чи місця служби у період мобілізації чи війни дезертирам загрожує до 10 років позбавлення волі.