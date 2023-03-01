Російських мобілізованих, які записали звернення до Путіна, послали на штурм у районі Авдіївки – родичі

Іркутських мобілізованих, які тричі зверталися до президента Росії з проханням перевести їх із штурмових підрозділів до тероборони, відправили на штурм у районі Авдіївки Донецької області, повідомив проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на родичів військовослужбовців і на видання «Люди Байкалу».

На початку і наприкінці лютого мобілізовані з полку 1439 записали відео, в яких звернулися до російської влади і до Володимира Путіна. За словами військовослужбовців, їх незаконно передали у підпорядкування командуванню угруповання «ДНР», яке сформувало з них штурмові підрозділи та відправило «на забій», повідомило видання «Люди Байкалу».

Третє звернення передали до онлайн-приймальні головної військової прокуратури дружини мобілізованих.

26 лютого, наступного дня після появи другого відео військовослужбовців, губернатор Іркутської області Росії Ігор Кобзєв повідомив, що звернувся за роз’ясненнями до військової прокуратури, і пообіцяв, що найближчими днями мобілізованих переведуть на нове місце служби.

Днями схоже відеозвернення до військової прокуратури і Міноборони Росії відправили і мобілізовані з Тюменської області. Вони поскаржилися на те, що їх непідготовленими відправляють на лінію фронту.

Мобілізовані росіяни неодноразово скаржилися на погані умови служби, нестачу амуніції й насильство з боку командування. Дехто з них відмовлявся продовжувати бойові дії в Україні.

Раніше Російська служба Бі-Бі-Сі повідомляла, що за останні три місяці більшість загиблих становлять мобілізовані, добровольці й ув’язнені. Загалом від початку повномасштабної війни журналістам вдалося підтвердити загибель понад 15 тисяч росіян, понад тисяча з них – мобілізовані.