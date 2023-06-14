«Мають бути одноманітними» – влада в Росії пропонує стандартизацію меморіалів військових

Депутати міської думи в російському місті Рязань пропонують заборонити родичам самостійно оформлювати памʼятники військових, які загинули в Україні. Про це повідомляє телеграм-канал «7Х7. Горизонтальная Россия», який відстежує публікації в місцевих засобах інформації.

Як пише ЗМІ «Рязань. Вид сбоку», депутати запропонували привести меморіальні дошки військовим «до єдиного стану», без «якихось химерних елементів від родичів».

«Ми через деякий час прийдемо до того, що у нас входи до шкіл, до будівель, інших обʼєктів будуть завішані цими меморіальними дошками. У нас цих дошок буде безладно повішено дуже багато», — висловився депутат Олександр Сидоров.

Сидоров запропонував визначитися з єдиним місцем, розміром памʼятників і текстом. А також найняти підрядника, щоб він робив «одноманітні» памʼятники. Інакше влада перетворить місто «на якусь галерею».

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад 15 місяців. За даними українського Генштабу, за цей час сили РФ втратили вбитими понад 217 тисяч військових.

Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додають у Бі-Бі-Сі та «Медіазоні».