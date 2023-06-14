Втрати Росії у війні перевищили 217 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 217 330 своїх військових, 680 із яких – протягом останньої доби, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, російські війська станом на ранок 14 червня зазнали таких втрат:

танків ‒ 3943 (вісім – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11)

артилерійських систем – 3783 (+17)

РСЗВ – 603 (+2)

засобів ППО ‒ 364 (+1)

літаків – 314

гелікоптерів – 300

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15)

крилатих ракет ‒ 1196 (+13)

кораблів /катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9)

спеціальної техніки ‒ 516 (+5).

Днями журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.