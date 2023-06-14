Втрати Росії у війні перевищили 217 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 217 330 своїх військових, 680 із яких – протягом останньої доби, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Крім того, за повідомленням, російські війська станом на ранок 14 червня зазнали таких втрат:
- танків ‒ 3943 (вісім – за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11)
- артилерійських систем – 3783 (+17)
- РСЗВ – 603 (+2)
- засобів ППО ‒ 364 (+1)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 300
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15)
- крилатих ракет ‒ 1196 (+13)
- кораблів /катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9)
- спеціальної техніки ‒ 516 (+5).
Днями журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».
Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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