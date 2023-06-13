Цілі «спецоперації» незмінні, втрати України за останній тиждень вдесятеро більші – Путін

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з блогерами, авторами телеграм-каналів та військовими кореспондентами російських ЗМІ заявив, що в ході наступу українських військ за останній тиждень втрати Росії є вдесятеро нижчими, ніж втрати України. При цьому цифри загиблих і поранених Путін не назвав.

Путін сказав, що російські війська втратили 54 танки, а українські буцімто – 160 танків. Ці твердження даними незалежних дослідників не підтверджені, як і Генштабом ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський днями заявляв, що великих втрат зазнає саме Росія. Зеленський казав, що втрати РФ «саме такі, які нам потрібні».

Російський президент також сказав, що Москва не була зацікавлена у підриві Каховської ГЕС – у чому її звинувачує Україна. За словами Путіна, Росія не боялася можливого наступу України через Дніпро.

«Краще б вони там наступали. Для нас краще, тому що для них було б зовсім погано там наступати. Але оскільки такий розлив стався, то і наступ не відбувся», – сказав Путін.

Немає жодних даних про те, що Україна готувала наступ із форсуванням Дніпра у Херсонській області. Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війька РФ.

На запитання про те, чи змінюються цілі так званої спецоперації (так у РФ називають повномасштабну війну проти України – ред.), Путін сказав, що вони змінюються через обставини, але в цілому залишаються незмінними. Говорячи про «денацифікацію», він знову повторив свої тези про Степана Бандеру і «неонацистів», які нібито прийшли до влади в Україні.

Офіційний Київ наразі не коментував висловлювання Путіна.