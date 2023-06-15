Втрати Росії у війні наближаються до 218 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 217 910 своїх військових, 580 із яких – протягом останньої доби, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Крім того, за повідомленням, російські війська станом на ранок 15 червня зазнали таких втрат:
- танків ‒ 3955 (12 – за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14)
- артилерійських систем – 3793 (+10)
- РСЗВ – 604 (+1)
- засобів ППО ‒ 364
- літаків – 314
- гелікоптерів – 301 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9)
- крилатих ракет ‒ 1199 (+3)
- кораблів /катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24)
- спеціальної техніки ‒ 519 (+3).
Днями журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».
Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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