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ОВА: за минулу добу на Херсонщині через обстріли армії РФ загинуло дві людини, 25 зазнали поранень

Обстріл російськими військовими зупинки громадського транспорту та житлових будинків 21 лютого 2023 року, ілюстративне фото

Впродовж минулої доби 16 червня армія РФ випустила по Херсонщині 314 снярядів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 75 обстрілів, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди… Через російську агресію дві людини загинули, 25 – дістали поранення», – написав очільник області.

Він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.

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