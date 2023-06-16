У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік, поранена жінка

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу є жертви, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«На жаль, знову втрата… Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення. На місці атаки працюють рятувальники», – повідомив очільник обласної влади.

Нікополь розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.