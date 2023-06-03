Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Мультимедіа

Нікополь: чекають на контрнаступ і 24/7 допомагають фронту | Крим.Реалії

Нікополь: чекають на контрнаступ і 24/7 допомагають фронту | Крим.Реалії
Embed
Нікополь: чекають на контрнаступ і 24/7 допомагають фронту | Крим.Реалії

No media source currently available

0:00 0:23:20 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Ця війна триває навіть не 9 років, вона триває вже 350 років і має дійти до фіналу.

І тому ми зараз маємо всі працювати для того, щоб вона закінчилася раз і назавжди. І щоб нашим дітям не довелося воювати чи страждати під обстрілами» – каже Дмитро Осика, керівник благодійного фонду «Україна – справедлива країна» у Нікополі. Розповідає, що зараз їх пріоритет – це все, що потрібно військовим «на нулі». Нікополь розташований на правому березі Дніпра, всього за п'ять кілометрів від окупованих Росією територій і всього за 11-ть від окупованої Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар. Нікополь обстрілюють щодня, мешканцям, які виїхали, не рекомендують поки що повертатися. Дуже хотілося б, щоб у нас пройшов вдалий контрнаступ, щоб наші сили оборони відігнали армію РФ від протилежного берега Дніпра, каже Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.

Автори: Дмитро Євчин, Павло Холодов, Дмитро Кологривий

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG