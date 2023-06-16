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Обстріл Херсона: прокуратура повідомила про 12 постраждалих

Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсонської області, червень 2023 року

Щонайменше 12 людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок російського обстрілу Херсона, який відбувся 16 червня близько 13:00. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач», – ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.

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