Обстріл Херсона: прокуратура повідомила про 12 постраждалих

Щонайменше 12 людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок російського обстрілу Херсона, який відбувся 16 червня близько 13:00. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач», – ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст, але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.