Четверо цивільних загинули, 13 поранені через обстріли РФ у трьох областях за добу і вночі – ОВА

Двоє людей загинули, ще двоє – зазнали поранення минулої доби на Херсонщині через російські обстріли, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», безпілотників, авіації, також завдали ракетних ударів. По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – написав він.

Пізніше Прокудін додав, що в ніч на 16 червня російська армія накрила вогнем із реактивної і ствольної артилерії Новоберислав, там загинуло подружжя.

«Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя. Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати лікарі, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні», – написав Прокудін.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зі свого боку, повідомив, що за 15 червня через обстріли з боку російських військ були поранені 10 жителів регіону.

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, вранці 16 червня загарбники вдарили по Оріхову: постраждав 55-річний чоловік, його шпиталізували.

«Ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів області: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір’ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам’янському та інших прифронтових селах. Додалося 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей», – написав він у телеграмі.

Про нічні обстріли також повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Цієї ночі агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову бив з важкої артилерії», – написав він.

За словами голови ОВА, загиблих і постраждалих немає.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що минулої доби російські війська продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

«У с. Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та дві господарські споруди. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено два житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.