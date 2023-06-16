Російська армія активно перекидає підрозділи на схід – Ковальов

Російська армія перекидає свої підрозділи з різних напрямків на схід України, щоб посилити лінію оборони, повідомив в ефірі Радіо Свобода пресофіцер 112 бригади ТРО Андрій Ковальов. Зокрема, за його словами, напередодні з півдня перебазували один із десантно-штурмових підрозділів російської армії.

Як повідомив Ковальов, це відбувається, тому що російська армія відчуває потенціал наступальної операції з боку ЗСУ.

«Це швидше пов’язано з тим, що вони відчувають «дірки» в обороні, де просідають сили, і тому намагаються перекидати ці підрозділи для посилення оборони», – сказав Ковальов у коментарі програмі «Свобода.Ранок».

У Генштабі ЗСУ раніше заявили, що російські військові і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Ввечері 15 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують рухатися вперед на всіх напрямках фронту.

«На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ», – сказала вона.