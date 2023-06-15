Четвертий напрямок? Україна пішла вперед під Вугледаром

Американський Інститут вивчення війни (ISW) констатував, що Сили оборони України продовжують наступати на армію Росії на трьох напрямках: навколо Бахмуту, на Бердянському напрямку та Запорізькому – на південь від Оріхова.

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За словами речника українського угруповання Таврійського напрямку Валерія Шершня, на півдні ЗСУ зосередилися на ударах по російських системах радіоелектронної боротьби, які заважають наступу.

Водночас інформагентство Reuters поспілкувалося із західними військовими аналітиками та уклало: головні бої ЗСУ проти загарбників ще попереду. За словами військового аналітика з Польщі Конрада Музики, Україна задіяла поки що лише 3 з 12 бригад, підготовлених для наступу. Також він зазначив, що ЗСУ, схоже, втратили імпульс, заданий на початку наступу тиждень тому – з невідомих причин.

Про те, що справжній наступ України ще не розпочався, заявив і президент Чехії та колишній генерал НАТО Петро Павел в інтерв'ю Радіо Свобода.

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А до середини 15 червня пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що українські захисники просунулися вперед на відстань до кілометра в районі Вугледару – місто, яке Росія намагалася захопити протягом пів року.

Головні питання випуску:

Навіщо Сили оборони розпочали штурми і в районі Вугледару – на додачу до наступу довкола Бахмуту, Бердянському та Запорізькому напрямках?

Чому наступ ЗСУ сповільнився?

І коли ЗСУ введуть усі підготовлені бригади у бій із війсками РФ?