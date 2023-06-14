«Човен з боєприпасами, ночівля на дахах та тіла загиблих». Що бачили та як рятувалися від потопу на Херсонщині

«Підірвали дамбу. Я приготувався: надув гумовий човен і почав чекати припливу в себе у дворі. До мене прибігають і кажуть: «Жінка на другому кінці села на даху сидить, її заливає». Я на цьому човні проти страшної течії йду за нею, забираю й бачу, як чоловіка під теплиці затягує. Жінку висаджую на перший ліпший дах і пливу за ним».

Це емоційна розповідь Вадима із села Кардашинка в Голопристанському районі окупованої частини Херсонської області. Йому, ще одному чоловіку Олександру та його дружині дивом вдалося врятуватися від потопу завдяки працівникам ДСНС України – вони витягли українців з-під носа окупантів та евакуювали до Херсону. В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» чоловіки розповіли свою історію порятунку, а також про те, що їм доводилося переживати на окупованій частині області.

«Тягнули човен з боєприпасами»

Вадим кілька років працював у селі Кардашинка садівником, хоча сам родом із Херсону. В цьому ж селі його застала широкомасштабна війна та окупація. Після руйнування Каховської ГЕС, як і тисячі інших жителів області, кардашинці опинилися не тільки фактично в заручниках у російських військових, які не випускали їх до Херсону, а й у зоні підтоплення.

Інший співрозмовник Олександр розповів про свою зустріч з росіськими військовими, коли насувалася повінь.

Побачили російських солдатів, осіб 12, які тягнули човен, повний боєприпасів, з автоматами

«Все пливло, ми змінили три дахи. Коли води було вже десь по коліна, ми побачили російських солдатів, осіб 12, які тягнули човен, повний боєприпасів, з автоматами. Спочатку вони пройшли, а потім повернулися і попросили у нас той човен залишити. Затягнули у двір і пішли. Сказали, що я відповідальний, що це майно Російської Федерації», – згадує Олександр перші години катастрофи.

Чоловік каже, що не став охороняти російські боєприпаси, а разом з дружиною вирішив шукати вищу точку, щоб врятуватися від води, яка підіймалася щохвилини. Однак вибратися у безпечніше місце їм не вдалося. Металевий човен Олександра перекинувся і пішов на дно, а на гумовому його ледь не віднесло стрімкою течією. В цей момент якраз на допомогу прийшов односелець Вадим.

«Повертається, а він, бідний, стоїть там. Його течія забила, човен перевернувся. Я його забираю і так само на той же дах, куди й дружину. На тому даху ми й ночували. Прокидаємось – тільки верхівки дахів видно, все затопило. Я сідаю на човен і шукаю новий дах, перепливаємо туди, сидимо», – розповів Вадим.



Він каже, що в цей час неподалік пропливав російський рятувальник, який сказав, що хоче їх забрати.

Чесно сказати – я плакав. Коли ми приїхали в Херсон, в Річпорт, я наче з пекла в рай попав

«Але нам пощастило, що наші хлопці ДСНСники встигли до нас приїхали, ми завантажилися до них і поїхали на місце евакуації. Спочатку вивезли жінок і хворих. А наступного ранку приїхали за нами. Хвилин 20 – і ми в Херсоні… Чесно сказати – я плакав. Коли ми приїхали в Херсон, в Річпорт, я наче з пекла в рай попав», – поділився Вадим.

«Бачили загиблих»

Українці кажуть, що опинитися на вільній від окупантів території, хоч і за таких обставин, було радісно й приємно.



«Такі люди – волонтери, військові, поліція, всі такі приємні. Було дуже радісно. Тільки тепер переживаю за тих, хто там залишився», – ділиться емоціями після порятунку Олександр.



У нього в господарстві було понад п'ятнадцять собак, коти, коза. Чоловік припускає, що вони всі втопилися. Каже, що бачив тільки чотирьох собак, які врятувалися.

Про людські жертви на лівобережжі підтвердженої інформації наразі дуже мало. Евакуйовані жителі розповідають, що бачили загиблих на власні очі. Вадим каже, що знає про літніх чоловіка і жінку з Кардашинки, які не змогли врятуватися. Інший співрозмовник з Олешок на правах анонімності підтвердив, що бачив тіла щонайменше 15 людей, що втопилися.

Після евакуації Вадима, Олександра і його дружини російські військові обстріляли евакуаційний човен українських рятувальників, які намагалися витягнути з зони підтоплення інших громадян, зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак . Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін згодом повідомив про трьох загиблих внаслідок обстрілу.

. Голова Херсонської ОВА згодом повідомив про трьох загиблих внаслідок обстрілу. Станом на ранок 13 червня з підтоплених населених пунктів області вдалося врятувати 2757 людей, більше сотні з них – із окупованої території. Їх розселили по тимчасових пунктах евакуації або вивезли в інші регіони України, повідомив Прокудін.



«Окупанти змушували рити окопи»

Врятовані українці також поділилися свідченнями про те, що відбувається в російській окупації. Зокрема, жителі Кардашинки розповідають, що «російські військові займалися мародерством на дачах, пиячили та змушували місцевих рити окопи: спочатку безкоштовно, а потім пропонували за це гроші».

Пішли по хатах, віджимали машини, відкривали гаражі

«У нас було три ротації. Спершу чеченці й буряти були. Пішли по хатах, віджимали машини, відкривали гаражі. Потім ФСБшники заїжджали, тормошили людей, перевіряли, хто АТОШник (учасник антитерористичної операції, яку Україна оголосила у 2014 році після захоплення Криму та частини Донбасу – ред.). А потім якісь молоді хлопці були, так уже пішли по дрібницях: бензопили, пральні машини тощо. А коли почався потоп, вони як мухи повтікали. Все на вантажівки – і в сторону Коханів пішли», – стверджує Вадим.



Його будинок у Херсоні також підтоплений. Чоловік поки залишається в центрі евакуації, а коли вода спаде, хоче повернутися додому.



Врятований разом з Вадимом Олександр розповів про те, як російські солдати заселяються в житло херсонців.

«Як вони поводилися? Зранку йдуть – вітаються, а ввечері з гармат по Херсону стріляють, по моєму місту. Приходили до нас із Вадіком четверо їхніх, забрали ключі від сусідньої хати, сказали, що просто будуть там жити. Пішли ми якось на те подвір’я по пшеницю, так бачили там різне майно вкрадене», – розповів українець.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.