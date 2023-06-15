Холера, гепатит, дизентерія: спалах яких хвороб загрожує через затоплення Херсонщини?

Які інфекційні захворювання можуть спалахнути через затоплення Херсонщини? Що варто знати про холеру та інші небезпечні хвороби, аби їх уникнути? Як запобігти поширенню інфекційних хвороб і чи проводяться профілактичні заходи на окупованій частині регіону? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

13 червня в українських ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що на затоплених територіях внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС зафіксовано випадки холери та кишкової палички. Медіа посилалися на заяву начальника відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олега Павленка . Втім, цього ж дня Держекоінспекція повідомила, що інформація, надана посадовцем, була некоректно інтерпретована.

. Втім, цього ж дня Держекоінспекція повідомила, що інформація, надана посадовцем, була некоректно інтерпретована. Що стосується виявлення холерної та кишкової паличок у водних обʼєктах півдня України, така інформація у Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах відсутня, повідомили в інспекції та додали, що такі дослідження вони не проводять.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін 13 червня в ефірі телемарафону також зазначив, що під час моніторингу в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях збудників холери не знайдено.

13 червня в ефірі телемарафону також зазначив, що під час моніторингу в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях збудників холери не знайдено. На Одещині вже кілька днів поспіль знаходять ротавірус, зазначив лікар. Кузін нагадав, що не варто купатися у Чорному морі та річках, допоки вода забруднена внаслідок розливу з Каховського водосховища, а також потрібно використовувати лише підвізну, бутильовану чи очищену воду на підтоплених територіях.

МОЗ готується до будь-яких сценаріїв

У Міністерстві охорони здоров’я України 9 червня повідомили, що на затоплених територіях можуть виникнути хвороби, пов’язані з обмеженим доступом до чистої води, зокрема і холера. Спричинити випадки холери може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак – і забруднення колодязів. Однак у постраждалих та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд, наголосили у відомстві.

Міністерство охорони здоров’я також повідомило, що станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. В постраждалих регіонах сформовано 38 точок моніторингу річкової та морської води вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Однак медична система готується до будь-яких сценаріїв, зазначили в МОЗ. Наразі вже визначено три лікарні: у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків.

Також у відомстві повідомили, що в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

«Ситуація вивчається»

Перший заступник голови Держекоінспекції України Дмитро Заруба у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що ситуацію на правобережній Херсонщині моніторять з першого дня, відколи була зруйнована Каховська ГЕС.

За його словами, після катастрофи на Каховській ГЕС фахівці відібрали проби, в яких були певні перевищення хімічних сполук, але потім ці показники почали зменшуватися. Держекоінспекція також надає інформацію про забруднення правоохоронним органам. Посадовець наголосив, що українські правоохоронці відкрили певне кримінальне провадження за статтею «екоцид».

Про наслідки для екології говорити поки зарано, ситуація вивчається, каже Заруба.

Це перша в Україні глобальна ситуація, коли окупанти нам створили екоцид щодо нашого довкілля

«Ми всі розуміємо, що йде і був мор риби, і загиблі тварини, і свійські, і дикі тварини. Багато було кадрів у мережі, що навіть оленів знаходили в Одеському регіоні. Лише тиждень практично минув, тому ще не час давати якісь остаточні результати. Звичайно, дуже великий вплив був на природні парки, національні заповідники, де фактично змито місця перебування диких тварин. І це дуже вплине на майбутнє, на те, як воно буде відновлюватися – десятиріччями чи сторіччями. Ми ж розуміємо, що природа створює свої об’єкти сторіччями. Це перша в Україні глобальна ситуація, коли окупанти нам створили екоцид щодо нашого довкілля», – зазначив він.

«Перевищення заліза у воді»

Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів «Новинам Приазовʼя», що станом на 14 червня випадків інфекційних захворювань у регіоні немає.

Поки що не виявлено на території Херсонської області ніяких інфекційних захворювань, паличок

«Ми розуміємо, що потрібен постійний контроль від санепідемічної служби та всіх органів Держспоживслужби за цим питанням. Тому постійно беруться проби. Поки що не виявлено на території Херсонської області ніяких інфекційних захворювань, паличок. Є незначне перевищення заліза у воді, а також мул. Термінологічно важкі частини, які підняті з дна. Тобто багато землі, важких частин у воді. Це нормальне явище, тому що вода скаламучена і йде річкою, великий потік, тому вимивається земля з прибережних, затоплених також городів, земель ораних», – пояснив Толоконніков.



Речник розповів, що на Херсонщині роздають таблетки для знезараження води. Він також зазначив, що медичні заклади забезпечені всіма необхідними ліками на випадок спалаху інфекційних хвороб.

«Є загроза, тому що ми розуміємо, що багато тварин загиблих, вони всі ще можуть знаходитися також і у воді, і на прибережних (територіях – ред.). Тому ми просимо людей не торкатися в жодному разі цих тварин, не виносити їх, а викликати Держспоживслужбу. Також рекомендуємо не вживати рибу поки що і не продавати, це заборонено, тому що поки не вгамується ця ситуація, це може бути небезпечно», – попередив він.

Нова Каховка без медичної допомоги?

На окупованій частині Херсонської області заявили, що проводять протиепідемічні заходи. Головний позаштатний спеціаліст-епідеміолог МОЗ Росії Роман Полібін, який відвідав регіон, повідомив, що для профілактики кишкових інфекцій, гепатиту А, черевного тифу та шигельозу проводиться вакцинація населення.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів «Новинам Приазовʼя», що з питною водою у місті проблем немає, інформація про зараження також відсутня.

«Річ у тому, що розташований під містом такий об’єм, як його ми називали, «водяне блюдце» прісної води, достатньо велике, захищене. Ці станції водозабірні, які розташовані, знаходяться в такому місці, що вода з Дніпра після затоплення не могла досягнути цих свердловин, цього водозабору. Єдине, що з боку Каховського водосховища був дуже неприємний запах, який розповсюджується по місту», – поділився Коваленко.

У випадку спалаху хвороб звертатися за медичною допомогою людям у Новій Каховці нікуди, каже міський голова. За його даними, центральна міська лікарня не працює.

Питну воду вони брали на аналіз і вона не погіршилася

«Її розграбували спочатку, а персонал, хто згодився, вивезли в глибину окупованої території – Новотроїцьк, Зелений Під. Тому лікарня не працює, звертатися нікуди буде. В особистій розмові ті люди, з якими я спілкуюсь, розмовляли з певними людьми, які на цей час працюють на водоканалі, то казали, що питну воду вони брали на аналіз і вона не погіршилася», – каже посадовець.

За його даними, окупаційна влада стан води у населених пунктах Новокаховської громади не моніторить.

«Люди бояться епідемій»

Жителів Новокаховської громади непокоїть те, що з часом температура повітря підвищиться і спалах хвороб таки відбудеться, оскільки наслідки затоплень окупаційна влада не ліквідовує, каже Коваленко.

Там багато чого буде виявлено. Наскільки воно буде смертельним чи небезпечним, час покаже

«Сьогодні всі бояться, що буде, коли через день, два, три, наступить температура +30 і більше градусів, коли це все, що на сьогодні в сирому мулі лежить, почне підсихати. Що реально нанесено з Дніпра, з водосховища, на городи, у двори, в житлові будинки. От воно тоді може спрацювати. Там багато чого буде виявлено. Наскільки воно буде смертельним чи небезпечним, час покаже. Але організовано цією проблемою поки що ніхто не займається і, швидше за все, не буде займатися», — зазначив міський голова нової Каховки.

Де найгірша ситуація?

Найгіршою ситуація може виявитися в Корсунці Новокаховської громади, вважає Коваленко. За його словами, в цій місцевості будинки були затоплені під самі дахи, через що почали просідати.

«Вода відійшла, залишила після себе бруд, сміття, цю муляку, невідомо що з нею робити. Там ситуація, з точки зору води, взагалі незрозуміла, тому що немає електроенергії, щоб качати зі свердловини. Там люди користуються свердловинами, які розташовані на подвір'ї. Поки що ніхто цим не користується», – поділився він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Ризики зберігаються»

Лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що не всі вібріони, пов’язані з холерою, виділяють токсини і, як наслідок, призводять до хвороби.

«Якщо говорити про басейн Чорного моря чи говорити про річки, які впадають до Чорного моря, а зокрема дельти річок, і якщо говорити до широкомасштабного вторгнення Росії, то в Азовському морі не виділявся збудник. Тобто не виділявся вібріон, який здатний продукувати токсин, який і відповідає за хворобу, яку ми називаємо холерою», – пояснив він.

Лапій зазначав, що війна є передумовою до появи таких захворювань.

Росія зруйнувала інфраструктуру, зруйнувала очисні споруди, вона позбавила доступ населення до чистої питної води

«Ми про це говорили, ще коли РФ зруйнувала Маріуполь. Вона зруйнувала інфраструктуру, зруйнувала очисні споруди, вона позбавила доступ населення до чистої питної води – це є умови, при яких і збудник холери, і збудники інших кишкових інфекцій може дуже легко поширюватися», – каже експерт.



Лікар додав, що ризики спалахів інфекційних хвороб поки зберігаються – передусім сальмонельозу, дизентерії, гепатиту А або вірусних інфекцій. Також може з’явитися спалах лептоспірозу, каже Лапій.

«Лептоспіроз – це хвороба, яка зумовлена бактеріями, ім’я яким Лептоспіра, і яка потрапляє в водойми через сечу гризунів. Зважаючи на те, що фермерські господарства затоплені, навіть прибережна зона може бути забруднена збудником. Збудник потрапляє в водойми і вже через мікротравми, через шкіру потрапляє в організм людини, пошкоджуючи, зокрема, нирки та викликаючи тяжкі прояви цієї хвороби. Тут варто було б більше навіть про це перейматися», – зауважив інфекціоніст.

Ще однією небезпечною хворобою, яка може поширитися, є ботулізм, зазначив лікар. Причина тому – масовий мор риби після катастрофи на Каховській ГЕС та повені, що це спричинило.

«Те, що є масовий мор риби або риба легкодоступна, то вона може потрапляти на столи, вона може, наприклад, збиратися людьми, які несвідомо ставляться до свого здоров’я або до здоров’я інших людей. Риба може потрапити на стихійні ринки, і тут ризики дійсно є реальними», – підкреслив він.

Що врятує від холери?

У випадку спалаху холери у регіоні будуть проводити вакцинацію проти цієї хвороби.

Резерв вакцини є для тих, хто буде працювати з хворими на холеру

«Є вакцина, наприклад, проти холери, але вона має обмежений термін ефективності. Її не можна зробити раз на все життя. І ми маємо, наприклад, резерв цієї вакцини на випадок спалаху в першу чергу для тих, хто буде працювати з хворими на холеру або хто буде працювати в осередку з хворими на холеру. Тобто резерви цієї вакцини у нас є. Я не говорю саме про територію України, але в разі такої реальної небезпеки вона буде надана Україні», – запевнив Лапій.

Лапій додав, що, за його інформацією, масові профілактичні заходи на окупованій території Херсонщини не проводяться.

«Реальна допомога населенню не надається, евакуація не проводиться, кількість загиблих-потонулих вже десятками рахуюється, тож говорити про те, що вони проводять якісь реальні там протиепідемічні заходи. Абсолютно ні», – стверджує фахівець.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Служба безпеки України оприлюднила перехоплене спілкування російських військових, які у телефонній розмові підтверджують руйнування ДРГ Каховської ГЕС. «Там не вони (українська сторона – ред.) довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – розповідає російський військовий у розмові.

Президент України Володимир Зеленський 8 червня під час звернення до світових екоактивістів заявив, що «руйнування Каховської ГЕС – це свідомий злочин Росії».