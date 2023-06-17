Росія втратила на війні ще 670 військових та 12 танків – нові дані Генштабу ЗСУ

Росія внаслідок повномасштабної війни проти України втратила близько 219 170 своїх військових, 670 з яких загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 17 червня.

Серед інших втрат Росії у війні там навели такі:

танки – 3977 (+12)

бойові броньовані машини – 7706 (+23)

артилерійські системи – 3834 (+22)

РСЗВ – 609 (+3)

засоби ППО – 364

літаки – 314

гелікоптери – 302 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7)

крилаті ракети – 1211 (+12)

кораблі/катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 6557 (+38)

спеціальна техніка – 520 (+1)

Днями журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.