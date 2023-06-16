Посол Пристайко закликає «дуже серйозно» поставитися до російської ядерної зброї в Білорусі

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі Захід має сприймати «дуже і дуже серйозно».

Ядерне озброєння Білорусі є порушенням міжнародних домовленостей, заявив посол в інтервʼю CNN 16 червня.

На запитання, чи розглядає Україна це як загрозу з боку Путіна застосувати ядерну зброю найближчими місяцями, Пристайко сказав: «Я вважаю, що він нас усіх шантажував: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо».

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена уважно стежить за ситуацією після того, як президент Володимир Путін підтвердив 16 червня, що Москва розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни, повідомляють російські державні агенції. Раніше про це сказав білоруський правитель Олександр Лукашенко.

«Це лише перша частина. До кінця року виконаємо завдання повністю», – заявив Путін 16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Путін оголосив у березні 2023 року. Тоді ж він наголосив, що Росія своїми діями не порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки не передасть цю зброю Білорусі, а лише розмістить її під своїм контролем на білоруській території.