Лукашенко стверджує, що тепер володіє ядерною зброєю: блеф чи реальна загроза

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про початок переміщення російських ядерних боєприпасів на територію країни. За словами Лукашенка, Росія це зробила на його вимогу для гарантії безпеки Білорусі. Що це – блеф, чи реальна погроза НАТО і Заходу? Російська служба «Голосу Америки» зібрала інформацію про це.

«Спочатку я просив Путіна. Потім я наполегливо по-дружньому зажадав: поверни мені поки що цю зброю», – сказав Олександр Лукашенко, оголосивши журналістам, що ядерна зброя вже є у Білорусі.

В інтерв'ю російській ведучій Ользі Скабеєвій у вівторок 13 червня Лукашенко також сказав, що відтепер має потужну ядерну зброю.

Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі.

«Проти ядерної країни, країни, яка має ядерну зброю, ще ніхто не воював.

Ми ракети та бомби отримали від Росії. Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі. Це під мільйон людей загине одразу».

Ще до цих заяв міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю газеті Financial Times наголосив, що НАТО необхідно покращити плани щодо захисту країн Балтії в цілому та Литви зокрема. «Бо наша територія вразлива», – сказав очільник МЗС Литви.

А депутат Сейму Польщі Мирослав Чех, коментуючи войовничу риторику з Мінська, днями зазначив, що і Лукашенко, і російське керівництво знають, до яких наслідків може призвести використання ними тактичної ядерної зброї.

За словами Чеха, «сценарій відповіді на дії Росії, коли відбуватиметься щось ще, умовно страшніше, донесено вже американцями та натовськими структурами російському командуванню… І навіть Лукашенко знає, по яких об'єктах летітимуть «Томагавки»».

Це сигнал Заходу від Росії перед самітом НАТО?

Польська політологиня Агнешка Каневська (Agnieszka Kaniewska) сказала, що окрім коментаря депутата Сейму Мирослава Чеха, заяв польських політиків щодо провокаційних висловлювань Лукашенка поки що не прозвучало.

«Це, звісно, не перша погроза з його боку. Цього разу Лукашенко наполягає, що ядерна зброя розміщується у Білорусі на його прохання. Але з огляду на відносини між Білоруссю та Росією, а також між самим Лукашенком та Путіним, важко сприймати ці слова серйозно», – зазначила Каневська у коментарі для Російської служби «Голосу Америки».

Вона наголосила, що з польської точки зору нинішня Республіка Білорусь не є повністю незалежною державою, як і сам Олександр Лукашенко, оскільки все, що відбувається в країні, проходить під контролем Кремля.

«Але, звичайно, не слід повністю ігнорувати залякуючі заяви (Лукашенко). Білорусь начебто підтримує Росію у війні проти України, і подібні заяви можна розглядати як сигнал Заходу з боку Росії перед самітом НАТО у Вільнюсі. І тут, звичайно, постає питання, як поведеться Росія, коли Україна почне виявляти ініціативу на полі бою», – каже Агнешка Каневська.

За оцінкою співрозмовниці «Голосу Америки», загроза країнам Заходу, зокрема Польщі з боку Росії, звичайно, існує. Тому необхідно уважно спостерігати, проводити розвідувальну діяльність та бути готовими до недружніх кроків протилежної сторони.

«Польський генерал Скржипчак (Waldemar Skrzypczak) сказав, що найголовнішого удару в цій війні ще не завдано. І ціна за прорив українцями російських ліній буде дуже високою».

Мені не здається, що Лукашенко просто вирішить натиснути «червону кнопку», але нічого виключати не можна

Політолог також нагадала слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що контроль за ядерною зброєю повністю залишається в руках Москви. Наразі йдеться лише про надання нинішнім керівництвом Білорусі території своєї країни для розміщення російської тактичної ядерної зброї, але до рішення про її запуск Лукашенка не допущено, хоча напевно він цього дуже хотів би, щоб вважатися лідером ядерної держави.

На прохання прокоментувати слова депутата польського парламенту Мирослава Чеха, Агнешка Каневська відповіла:

«...Звичайно, може статися так, що «Томагавки» справді полетять, але ясно, що такий крок не буде першим з боку НАТО»

На думку політологині, нинішнє протистояння між путінською Росією і лукашенківською Білоруссю, з одного боку, а з іншого – України та євроатлантичної спільноти, що її підтримує, є найсерйознішим геополітичним конфліктом із 1991 року.

«І, звісно, не слід забувати про позицію Китаю, який неодноразово говорив, що він негативно ставиться до перспектив застосування ядерної зброї у війні в Україні. І мені не здається, що Лукашенко просто вирішить натиснути «червону кнопку». Я такої можливості майже не бачу, хоча нічого виключати не можна», – підсумовує Агнешка Каневська.

Латушко: «Захід зробив критичні помилки щодо ролі Лукашенка у війні»

За словами заступника керівника Перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка, він має інформацію про порядок застосування тактичної ядерної зброї, яка розміщується на території Білорусі.

«Цей протокол, як мінімум, передбачає ситуацію, коли центр управління (російським) ядерним арсеналом не зможе прийняти рішення про використання ядерної зброї. І на цей момент право управління переходить до рук саме Лукашенка. Це однозначно можна стверджувати, тому що в такій ситуації неможливо залишити без нагляду керування ядерною зброєю», – вважає Латушко.

На його думку, це найімовірніший варіант для Лукашенка стати реальним володарем ядерної зброї.

Лукашенко ніколи не погодився б розмістити ядерну зброю, не маючи впливу на можливе її використання

«Якщо ми говоримо про інші ситуації, переконаний, що в цьому секретному протоколі прописані також правила ухвалення рішення про використання зброї, наприклад, у нинішній ситуації. Лукашенко ніколи не погодився б розмістити ядерну зброю, не маючи бодай найменшої частки впливу на можливе її використання. І те, що його роль у цьому прописана, у цьому я переконаний і я не маю жодного сумніву з цього приводу», – наголошує Павло Латушко.

На думку опозиційного білоруського політика, підтвердженням того, що Лукашенко матиме право управління ядерною зброєю, є не лише його гучні заяви про те, які жертви може спричинити приведення в дію лише одного ядерного заряду.

«Звичайно, це слова людини з хворою психікою, але все одно це досить небезпечна риторика. Але підтвердженням цього є, наприклад, і те, що літаки, що їх модернізувала російська авіація, СУ-25 – частина військово-повітряних сил Білорусі, на них проходили навчання білоруські льотчики. Ракети «Іскандер» – частина підрозділу збройних сил Білорусі», – перераховує Латушко.

Він також не відкидає використання системи «двох ключів», за якої Лукашенко матиме можливість скасувати наказ про використання ядерних боєзарядів.

«Хоча, я, швидше, схильний стверджувати, що підписані російсько-білоруські протоколи навряд чи передбачають можливість впливу на скасування рішення, яке ухвалюється в Москві», – додає співрозмовник «Голосу Америки».

На думку Павла Латушка, припущення про те, що російська ядерна зброя була нав'язана Олександру Лукашенку, є помилковими.

Коментуючи слова Лукашенка – «не дай Боже мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія» – заступник керівника перехідного кабінету Білорусі підкреслив, що він дуже хотів би, щоб ця заява була лише блефом і вираженням експресивних емоцій.​

Те, що Захід продовжує не звертати уваги на Лукашенка, лише збільшує загрози регіональній безпеці,

«Але, знаючи характер Лукашенка та його стиль правління Білоруссю вже майже 30 років, – він, на жаль, людина, яка вимовляє те, що думає. Тому він не відкидає такого сценарію. Ми ж бачимо, як поводяться два диктатори, бачимо, як поводився Лукашенко в Білорусі всі останні роки. Ця людина, на жаль, здатна на подібні дії, і ми маємо визнати, що Захід зробив критичні помилки щодо її ролі у цій війні.

І те, що Захід продовжує не звертати уваги на Лукашенка, лише посилює цю помилку та збільшує загрози регіональній безпеці, у тому числі – і через розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. І я переконаний, що наступним його кроком буде те, що він наполягатиме на розміщенні стратегічної ядерної зброї», – підсумовує Павло Латушко.

Юрій Федоров: Лукашенко видає бажане за дійсне

Незалежний військовий аналітик, професор Празького університету Юрій Федоров вважає, що слова Олександра Лукашенка про те, що він «не просто просив», а «вимагав» у Путіна повернути до Білорусі тактичну ядерну зброю – свідчать, що він явно панікує.

«Справа в тому, що контроль за використанням ядерної зброї, принаймні настільки сьогодні можна про це впевнено говорити, належатиме (або вже належить) російським військовим, які у свою чергу підпорядковуються наказам Верховного головнокомандувача – Путіна. Тож Лукашенко тут просто зображує із себе страшного монстра, але насправді, жодної «ядерної кнопки» у нього в руках немає», – сказав Федоров у розмові з кореспондентом Російської служби «Голосу Америки».

Лукашенко може раптом наказати своїм військовим або спецназу захопити цю ядерну зброю або коди для її використання, але доти, доки Росія має на території Білорусі військову силу, Кремль не дозволять Лукашенку цього зробити, вважає політолог.

За словами Юрія Федорова, панічний стан Лукашенка має два пояснення.

«По-перше, це – параноя. Зрозуміло, що з боку Польщі та НАТО жодного вторгнення до Білорусі не може бути. При цьому в Україні сформовані та розширюються військові підрозділи. Зараз є щонайменше два полки, один з яких – Полк Калиновського. Вони сформовані з громадян Білорусі, які готові йти вперед та звільняти свою країну від злочинного режиму. І я думаю, що він боїться саме цього», – пояснює експерт.

А друге пояснення, на його думку, криється у кількох туманних заявах людей, близьких до польських офіційних осіб, що «якщо в Білорусі розпочнеться антилукашенківське повстання, то Польща не повинна залишатися осторонь». І в будь-якому разі, натяк на те, що польські добровольці можуть брати участь у народній війні білорусів проти Лукашенка, був дуже прозорим.

Коментуючи репліку Мирослава Чеха, Юрій Федоров підкреслив, що вона є досить вагомою тому, що її автор – член парламенту європейської держави-члена НАТО. Можливо, він щось знає, можливо, це його особисте уявлення.

Ймовірно, було прямо сказано, що у разі застосування Росією ядерної зброї буде завдано удару, який може знищити і Путіна особисто

«Інше питання, що справді, як я розумію, Путіна з боку Заходу попередили. Мабуть, це було зроблено американцями на зустрічі Бернса та Наришкіна та інших контактів, які були між Салліваном із Патрушевим та Ушаковим. А такі контакти протягом війни були, хоч про них широко не поширювалися. І, ймовірно, було прямо сказано, що у разі застосування Росією ядерної зброї буде завдано удару, який може знищити і Путіна особисто. Про Лукашенка тоді, можливо, не говорили», – припускає експерт.

Федоров звертає увагу, що поки що в Росії існує хоч якийсь контроль над збройними силами, Росія не дозволить Лукашенку «гратися із ядерною зброєю».

«Він просто видає бажане за дійсне, коли поширюється про ядерну війну, про те, що він може мати шанс на застосування цієї зброї. Це виключено! Я думаю, що він не має навіть можливості запобігти запуску з його території. Ніхто до ладу не знає, чи є там схеми «подвійного ключа». Ми не знаємо, про що домовилися Путін і Лукашенко, але вже сам собою запустити ракети з ядерними боєголовками він не може», – переконаний Юрій Федоров.