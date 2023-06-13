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Лукашенко назвав російську ядерну зброю в Білорусі засобом стримування потенційного агресора

Олександр Лукашенко (л) і російський лідер Володимир Путін, квітень 2023 року

Фактичний правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив 13 червня, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в його країні є засобом стримування потенційного агресора.

«Гадаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування», – цитує Лукашенка офіційна інформаційна агенція «БелТА».

Росія розпочне розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі після того, як 7–8 липня будуть готові спеціальні сховища, заявив минулого тижня президент Росії Володимир Путін.

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