Лукашенко назвав російську ядерну зброю в Білорусі засобом стримування потенційного агресора

Фактичний правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив 13 червня, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в його країні є засобом стримування потенційного агресора.

«Гадаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування», – цитує Лукашенка офіційна інформаційна агенція «БелТА».

Росія розпочне розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі після того, як 7–8 липня будуть готові спеціальні сховища, заявив минулого тижня президент Росії Володимир Путін.