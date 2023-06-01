США припинили обмін даними з РФ за ядерним договором

З 1 червня США припинили передавати Росії телеметричні дані про запуски американських міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) та балістичних ракет з підводних човнів (БРПЛ). У заяві Держдепартаменту США йдеться, що це рішення ухвалене через призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Держдепартамент наголошує, що обмін такою інформацією проходив у рамках договору, але Росія відмовилася від участі у двосторонній консультативній комісії, яка мала досягти взаємних домовленостей з цього приводу.

«США не надаватимуть телеметричну інформацію в односторонньому порядку», – вказала американська сторона.

Договір був підписаний тодішніми президентами США і РФ Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим 8 квітня 2010 року в Празі та набрав чинності 5 лютого 2011 року. Цей договір прийшов на зміну СНО-I, термін дії якого минув у грудні 2009 року, та Договору про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 24 травня 2002 року.

Договір було продовжено 2021 року на 5 років за взаємною домовленістю сторін.

21 лютого 2023 року президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва припиняє участь у ДСНО, але не виходить із нього. Свої дії він обґрунтував політикою США щодо Росії, особливо підтримкою Вашингтоном України. Путін також наголосив, що, перш ніж повернутися до обговорення питання про продовження роботи в рамках договору, російська сторона має для себе зрозуміти, як у ньому враховуватимуться арсенали не лише США, а й інших ядерних держав НАТО – Великобританії та Франції (при цьому договір був підписаний саме зі США, без участі інших країн).

28 лютого Путін підписав закон про призупинення участі РФ у ДСНО.