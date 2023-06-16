Блінкен про ядерну зброю в Білорусі: США «не мають причин коригувати» свою позицію

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена уважно стежить за ситуацією після того, як президент Володимир Путін підтвердив 16 червня, що Москва розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це повідомляє CNN.

У США «немає причин коригувати» свою ядерну позицію, у Вашингтоні «не бачать жодних ознак» того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, заявив Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ Сінгапуру в Держдепартаменті. Блінкен сказав, що США залишаються відданими зобовʼязанню захищати «кожний дюйм» території НАТО.

«А щодо самої Білорусі, це лише ще один приклад того, як (фактичний правитель Білорусі Олександр) Лукашенко робить безвідповідальний, провокаційний вибір, щоб поступитися контролем над суверенітетом Білорусі проти волі білоруського народу», – сказав Блінкен.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни, повідомляють російські державні агенції. Раніше про це сказав білоруський правитель Олександр Лукашенко.

«Це лише перша частина. До кінця року виконаємо завдання повністю», – заявив Путін 16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Путін оголосив у березні 2023 року. Тоді ж він наголосив, що Росія своїми діями не порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки не передасть цю зброю Білорусі, а лише розмістить її під своїм контролем на білоруській території.