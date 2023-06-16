Путін підтвердив слова Лукашенка про ядерну зброю в Білорусі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни, повідомляють російські державні агенції. Раніше про це сказав білоруський правитель Олександр Лукашенко.

«Це лише перша частина. До кінця року виконаємо завдання повністю», – заявив Путін 16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Путін оголосив у березні 2023 року. Тоді ж він наголосив, що Росія своїми діями не порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки не передасть цю зброю Білорусі, а лише розмістить її під своїм контролем на білоруській території.

Наприкінці травня міністри оборони двох країн Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали відповідні документи. Тоді ж Олександр Лукашенко заявив, що переміщення ядерних боєприпасів до Білорусі вже розпочалося.