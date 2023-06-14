Пєсков заявив, що Лукашенко збрехав про «оренду Криму»

На українсько-російських переговорах, які відбувалися в перші тижні повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, не йшлося про оренду Кримського півострова. Про це 14 червня, коментуючи висловлювання фактичного правителя Білорусі Олександра Лукашенка, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ні, це не так. Крим – це невідʼємна частина Російської Федерації, це російський регіон», – цитують російські інформагенції слова путінського речника.

В інтервʼю російським ЗМІ Лукашенко 13 червня стверджував, нібито під час переговорів України та Росії в березні 2022 року в Стамбулі Україна була готова віддати Крим в оренду на довгий термін.

«Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть у Криму – оренда там якась тривала, на Донбасі, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз – а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують і інше», – сказав Лукашенко.

Українська сторона наразі не коментувала останні висловлювання Лукашенка. Україна офіційно наполягає на повній деокупації своєї території, включно з Кримським півостровом.