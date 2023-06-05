Росіяни переводять політв’язнів із Криму до таємного СІЗО на Чонгарі – омбудсмен

Російські окупаційні сили відкрили неофіційний слідчий ізолятор у селі Чонгар Херсонської області, куди переводять частину політв’язнів із Криму, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«У селі Чонгар Генічеського району Херсонської області російські загарбники відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією «Кримської правозахисної групи», туди переводять частину політв’язнів із Криму. Як зазначається, туди вже перевели частину політичних вʼязнів, яких утримували у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях», – написав Лубінець.

Радіо Свобода не має можливості перевірити інформацію про таємне СІЗО на Чонгарі з інших джерел.

За словами омбудсмена, зокрема, в новому СІЗО – близько 10 затриманих за підозрою в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. Загалом наразі 181 людину незаконно утримують у Криму і в Росії, каже Лубінець.

Він наголосив, що таке утримання осіб є незаконним.

«Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув’язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені», – додав він.

Нещодавно правозахисна організація «Крим SOS» повідомляла, що з початку окупації Росією Криму щонайменше 18 людей отримали вироки за участь у кримськотатарському батальйоні.

Багато затриманих отримали реальні терміни і вже відбувають покарання у російських в’язницях. Останній вирок оголосили 1 червня – кримчанин отримав два роки позбавлення волі.

ФСБ Росії внесла «кримськотатарський добровольчий батальйон ім. Номана Челебіджіхана» до списку «терористичних організацій» у 2022 році.

Дискусія про створення «кримськотатарського батальйону» у складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року. У Нацгвардії України, яка входить до системи Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення у їхній структурі «кримськотатарського батальйону» залишаються на рівні заяв, які не закріплені законодавчо. Його керівник Ленур Іслямов закликав привласнити «кримськотатарському батальйону імені Номана Челебіджихана» номер військової частини.