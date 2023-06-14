Лукашенко стверджує, що в Білорусі вже є від Росії «бомба, втричі потужніша, ніж у Хіросімі»

Фактичний правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні вже є «ракети і бомби», які «ми отримали від Росії». Про це, як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, Лукашенко заявив в інтервʼю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, яка 13 червня прибула до Мінська.

«Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі… Це, ну, я не знаю, під мільйон людей загине відразу. Не дай Бог застосувати цю зброю. Але це ще обмежена територія», – сказав Лукашенко. За його словами, ядерна зброя зберігатиметься в кількох місцях.

До цього Лукашенко заявляв, що поставка російської ядерної зброї лише готується.

Раніше цього тижня Лукашенко заявляв, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в його країні є засобом стримування потенційного агресора.

Росія розпочне розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі після того, як 7–8 липня будуть готові спеціальні сховища, стверджував минулого тижня президент Росії Володимир Путін.