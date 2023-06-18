Ігнат підтвердив знищення складу боєприпасів російських військових на Херсонщині

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат підтвердив знищення складу боєприпасів російських військових біля окупованого Генічеська на Херсонщині.

«Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Партизани (Рикове), палаючі склади боєприпасів. Командувач вже подякував у себе в офіційному телеграм-каналі хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонацій ворожих складів, менше цього полетить по наших захисниках», – підкреслив Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, «чим більше таких ударів буде по складах ворога, тим менше він буде завдавати ударів з артилерії».

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук поширив у телеграмі відео з підписом «Партізани горят!» Гарна робота, хлопці! Більше вогню!».

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби 17 червня російська армія втратила на війні ще 650 військових, сім танків та два гелікоптери. Загальні втрати РФ на полі бою складають близько 219 820 військових.