У британській розвідці кажуть, що «армія РФ зазнає найбільших втрат із часів піку битви за Бахмут»

Українські військові продовжують проводити наступальні дії на фронті, армія РФ «зазнає найбільших втрат від часів піку битви за Бахмут», йдеться у звіті Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка зазначає, що «останніми днями тривають важкі бої, найбільш інтенсивні бої зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута».

Як вказує розвідка, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та «досягла незначних успіхів».

«На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби 17 червня російська армія втратила на війні ще 650 військових, сім танків та два гелікоптери. Загальні втрати РФ на полі бою складають близько 219 820 військових.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.