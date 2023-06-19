На сході України складна ситуація, Росія підтягнула свої сили – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що на сході України зараз складна ситуація – противник підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на двох напрямках.

«На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої», – написала вона у телеграмі.

За її словами, війська РФ не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

«Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових», – додала Маляр.

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У розвідці Британії 19 червня також заявили, що за останні десять днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького і Бахмутського напрямків.

Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.

Командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також заявив про «успіхи і помітні просування» українських військ на Таврійському напрямку.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня припустили, що українські війська, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Проте, як зауважили в ISW, «оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає завершення контрнаступу України».

Повідомлення про перехід українських військ у наступ з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ: «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально».