Тарнавський заявив про «успіхи і помітні просування» ЗСУ на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку є «успіхи і помітні просування» українських військ внаслідок успішних штурмових дій, повідомив командувач оперативного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



За його даними, українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.



«За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти (одна рота налічує від 45 до 360 людей). Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника», – йдеться у телеграмі Тарнавського.

Він також додав, що було знищено 6 місць зберігання боєприпасів противника.

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Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.