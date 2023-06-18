Деокупації немає та не буде альтернативи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що крокам із деокупації немає та не буде альтернативи.



«Що стосується держави-терориста, єдине, що має їх нині хвилювати, – як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави. Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед», – заявив він у відеозверненні.

Зеленський також нагадав про візит делегації лідерів і представників країн Африки, яка відвідала спочатку Київ, а потім Москву.

«Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна. Це було дуже чітко. Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ: немає альтернативи формулі миру. Добре, що світ усе краще це чує та бачить», – додав президент України.

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У Міністерстві оборони повідомили, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.