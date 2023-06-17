Путін показав африканським лідерам текст про «нейтралітет України»

Президент Росії Володимир Путін на переговорах із лідерами африканських країн 17 червня продемонстрував текст, який він назвав «договором про постійний нейтралітет та гарантії безпеки Україні».

За його твердженням, угода була підготовлена на переговорах Москви та Києва в Стамбулі в березні 2022 року. Він заявляє, що підписання документа, що складався з 18 статей, було зірване Україною.

У додатку, як випливає з його слів, міг бути зазначений максимальний розмір української армії. «Ми не відмовлялися від переговорів. Відмовилася українська сторона», – заявив він. За його словами, це сталося після відведення російських військ від Києва. «Київська влада, як зазвичай роблять її господарі, викинула це все на звалище історії», – сказав очільник РФ.

Наприкінці березня російські війська під ударам ЗСУ відступили від Києва, до околиць якого прорвалися на початку вторгнення. За кілька днів президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в геноциді – на звільнених територіях Київської області виявили сліди воєнних злочинів, у тому числі вбивств та зґвалтувань російськими військовими мирних жителів.

Після цього переговори між Москвою та Києвом були перервані. Восени Росія оголосила про анексію чотирьох українських регіонів, жодний із яких вона досі повністю не контролює. Після цього Україна офіційно відмовилася від переговорів із Путіним та оголосила про намір прискореного вступу до НАТО.

Лідери африканських країн, з якими Путін зустрівся 17 червня у Санкт-Петербурзі, прибули до України, а потім до Росії з мирною місією. Як повідомляло агентство Reuters, вони підготували план зміцнення довіри між Москвою та Києвом, покликаний підготувати ґрунт для переговорів між країнами.

16 червня цей план відкинув президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що переговори неможливі, допоки Росія не виведе війська з території країни. 17 червня Путін заявив, що Москва «відкрита до діалогу», але до нього не готова Україна.