Мирні переговори можливі тільки після виведення військ РФ із окупованих територій – Зеленський лідерам африканських країн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори із РФ можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій.

«Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі – допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, це означає – заморозити війну, заморозити біль і страждання», – сказав Зеленський на пресконференції у Києві після переговорів із делегацією лідерів країн Африканського Союзу, передає агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами, Зеленського Росія і так «довго намагалася обдурити всіх із «Мінськом».

«Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі», – заявив він.

Поза тим, Зеленський також повідомив, що з лідерами Африканського Союзу йшлося про дві експортні ініціативи – Чорноморську зернову та гуманітарну – «Зерно з України».

«Ми реально допомагаємо світу і саме багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці… Постачання продовольства має бути надійно гарантоване і право кожної людини на їжу має бути забезпечене припиненням будь-яких спроб таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду і соціальної нестабільності для», – сказав Зеленський.

Він додав, що Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства.

Сьогодні у Києві з візитом перебувають представники африканських країн у рамках своєї миротворчої місії. До складу делегації, зокрема, увійшли лідер Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, президент Сенегалу Макі Салл, лідер Замбії Хакаінде Хічілема, прем’єр-міністр Єгипету Мустафа Мадбулі, спецпредставник президента Конго Флоран Нтсіба, спецпредставник президента Уганди Рухакана Ругунда. Представники африканських країн прибули для зустрічі з Володимиром Зеленським, перш ніж вирушать в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.