Кулеба про удар РФ по Києву: це повідомлення Африці, що Росія хоче війни

Росія масштабним ракетним ударом по Києву передала повідомлення лідерам країн Африки, які цього дня перебувають у столиці України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Путін «зміцнює довіру», завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру», – написав він у твіттері.

За даними Повітряних сил, близько 11:00 16 червня російські війська завдали ракетного удару по Київщині крилатими ракетами «Калібр» і аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал».

Усі ракети, а це шість «Кинджалів» і шість «Калібрів», були знищені силами і засобами Повітряних сил у зоні відповідальності повітряного командування «Центр», йдеться в повідомленні. Крім того, знищені два російські розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Цього дня в Києві з візитом перебувають представники африканських країн у рамках своєї миротворчої місії. Чотири президенти і три представники голів держав мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.