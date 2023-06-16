Ракетний удар армії РФ: на Київщині спалахнула пожежа, постраждали люди – поліція

Внаслідок ракетного удару російської армії вдень у п’ятницю, 16 червня, в одному з районів Київщини пошкоджені приватні будинки, повідомив у телеграмі начальник поліції області Андрій Нєбитов.

На місці події почалась пожежа, є постраждалі, кажуть у поліції Київської області. Зараз на місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених об’єктів та будинків після ракетної атаки немає, каже він.

Близько 11-ої 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу, яка потім поширилася на всі регіони України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на підступах до Києва. А Повітряні сили повідомили, що зафіксований запуск Росією крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря і балістичних ракет.

Мер Києва Віталій Кличко, не наводячи подробиць, повідомив про вибух у Подільському районі Києва.

16 червня до Києва з візитом прибувають лідери африканських країн зі своєю миротворчою ініціативою. Чотири президенти і три представники мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, перш ніж вирушити в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».