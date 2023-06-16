Ковальов каже, що ЗСУ в районі Вугледара «мають успіх на деяких ділянках»

У районі міста Вугледар Збройні сили України «мають успіх на окремих ділянках». Про це в ефірі Радіо Свобода 16 червня розповів пресофіцер 112 бригади ТРО Андрій Ковальов.

«Щойно, буквально сьогодні ми отримали інформацію про успішний наступ і відбиття ворога в районі Вугледара. В ході проведення штурмових дій біля Вугледара закріпилися на досягнутих рубежах. Підрозділи ЗСУ ведуть успішні наступальні дії в районі, східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині, витіснили російських окупантів із займаних позицій», – сказав Ковальов у коментарі програмі «Свобода.Ранок».

Окрім того, за словами Ковальова, основний наступ ЗСУ зараз відбувається на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках – «там тривають важкі бої».

«Зокрема, ЗСУ минулої доби і сьогодні (15 та 16 червня – ред.) ведуть успішні наступальні дії в районі Новоданилівки-Роботиного у Запорізькій області та Левадного-Старомайорськ на Донеччині. А там, де українські підрозділи перебувають в обороні, жодної позиції вони не втратили», – розповів пресофіцер.

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове.