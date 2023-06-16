Зеленський пояснив, для чого Росія хоче «підірвати Запорізьку АЕС»

Росія хоче «підірвати Запорізьку атомну електростанцію для дестабілізації в Україні», а також для того, аби «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

За словами Зеленського, «передача Україні західної техніки невеликим партіями лише продовжує тривалість російсько-української війни».

«Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо», – додав президент.

16 червня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції в Україні після руйнування Каховської дамби є «серйозною», але зазначив, що вживаються заходи для стабілізації ситуації.

Ґроссі 15 червня прибув на окуповану Росією атомну електростанцію як голова інспекційної місії на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.