«Енергоатом»: голова МАГАТЕ почав візит на ЗАЕС, відкладений напередодні з міркувань безпеки

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі розпочав візит на окуповану російськими силами Запорізьку АЕС, повідомив «Енергоатом».

Подробиць у повідомленні компанії в телеграмі немає.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого українського урядовця повідомило, що Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію з міркувань безпеки.

Очікувалося, що Ґроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладений на «кілька годин».

13 червня після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським голова МАГАТЕ заявив, що «дуже стурбований» через те, що існує ризик пошкодження ЗАЕС під час українського контрнаступу.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.