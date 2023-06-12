Очільник МАГАТЕ розповів подробиці свого візиту в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі вирушив із візитом в Україну, повідомив він у твітері 12 червня.

«Їду в Україну зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці», – написав очільник агентства.

Гроссі також зазначив, що має намір оцінити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та «провести ротацію команди місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ISAMZ) з посиленою командою».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.