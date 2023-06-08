Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

МВС: понад дві тисячі людей евакуювали з підтоплених територій Херсонщини

У МВС додали, що, за попередніми даними, всього підтоплено 28 населених пунктів і 3329 будинків на правому березі Дніпра

Із підтоплених через руйнування дамби Каховської ГЕС територій Херсонської області евакуювали 2 154 людей, зокрема 120 дітей, повідомило 8 червня Міністерство внутрішніх справ.

«Врятовано 484 особи (з них 28 дітей). Надано психологічну допомогу 188 громадянам. Розгорнуто роботу дев’яти евакуаційних пунктів. Від початку робіт до Служби порятунку надійшло 801 звернення від громадян», – йдеться в повідомленні.

Каховська ГЕС: наслідки підриву
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Каховська ГЕС: наслідки підриву

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування дамби Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» ЗСУ у підриві дамби звинуватили російські окупаційні війська.

У МВС додали, що, за попередніми даними, всього підтоплено 28 населених пунктів і 3329 будинків на правому березі Дніпра.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG