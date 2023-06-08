МВС: понад дві тисячі людей евакуювали з підтоплених територій Херсонщини

Із підтоплених через руйнування дамби Каховської ГЕС територій Херсонської області евакуювали 2 154 людей, зокрема 120 дітей, повідомило 8 червня Міністерство внутрішніх справ.

«Врятовано 484 особи (з них 28 дітей). Надано психологічну допомогу 188 громадянам. Розгорнуто роботу дев’яти евакуаційних пунктів. Від початку робіт до Служби порятунку надійшло 801 звернення від громадян», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що, за попередніми даними, всього підтоплено 28 населених пунктів і 3329 будинків на правому березі Дніпра.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.