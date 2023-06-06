Очільник МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС після руйнування дамби Каховської ГЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі очолить наступну ротацію місії на Запорізькій АЕС після руйнування дамби Каховської ГЕС. Про це Ґроссі повідомив за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Після тривожних подій, повʼязаних із руйнуванням дамби Каховської ГЕС, наступного тижня я очолю наступну ротацію нашої місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС із посиленою командою», – написав Ґроссі у твітері.

Згодом очолювана ним організація додала, що рівень води у водосховищі, що живить Запорізьку АЕС, падає протягом доби, але на станції є резервні варіанти. «Немає короткострокового ризику для ядерної безпеки», – цитує очільника твітер МАГАТЕ.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.