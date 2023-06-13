Голова МАГАТЕ вирушив на ЗАЕС, щоб перевірити стан реактора

Голова Міжнародного агенства з питань атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі приїхав до України та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським у Києві. Далі він попрямує до Запорізької атомної електростанції.



Мета візиту Ґроссі до України – «представити програму допомоги з подолання наслідків прориву Каховської ГЕС».

Після зустрічі із Зеленським голова МАГАТЕ розповів, що «дуже стурбований» через те, що існує ризик пошкодження тимчасово окупованої російськими військовими ЗАЕС, під час українського контрнаступу.



«Я дуже стурбований, тому що, звичайно, це зона, і ви добре поінформовані про ситуацію в цілому. Зовсім близько від заводу йдуть активні бойові дії, тому ми хвилюємося, що там можуть бути можливості влучання, у нас були такі без будь-якого контрнаступу, тому тепер, коли у нас є всі ці бої в цьому районі, це може статися», – повідомив він.

Водночас Ґроссі зазначив, що одразу після зустрічі із президентом вирушає на ЗАЕС, щоб побачити, що там відбувається. На території ЗАЕС він планує пробути кілька годин, водночас там залишаться його колеги.«Відбудеться ротація. Деякі з наших експертів, які зараз там, повернуться до Відня і ми замінимо їх новою групою експертів. Ми розширимо команду. Ми намагаємось зробити наш процес якомога помітнішим і ефективнішим, щоб уникнути ядерної аварії», – додав наприкінці розмови Ґроссі.Загалом він оцінив ситуацію, як «нестабільну» і сказав, що для вирішення проблеми потрібно розмовляти з обома сторонами, тому найближчим часом планує поїхати також і в Росію.«Дуже ймовірно, що я поїду в Росію, не відразу, а в найближчі кілька днів або тижнів. Ми все ще перебуваємо у відносно небезпечній ситуації, і МАГАТЕ тут, щоб спробувати запобігти чомусь дуже поганому», – додав Ґроссі.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище, а також створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС, яку захопили і контролюють російські війська.