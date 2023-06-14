Голова МАГАТЕ відклав візит на ЗАЕС із міркувань безпеки – ЗМІ

Голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Ґроссі відклав заплановану поїздку на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію з міркувань безпеки, повідомило 14 червня агентство Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого українського урядовця.

Очікувалося, що Ґроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладений на «кілька годин».

«Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати», – сказав посадовець. Чиновник не повідомив, коли саме Ґроссі прибуде на АЕС.

13 червня після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським голова МАГАТЕ заявив, що «дуже стурбований» через те, що існує ризик пошкодження ЗАЕС під час українського контрнаступу.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.