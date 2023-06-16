Голова МАГАТЕ назвав ситуацію на ЗАЕС «серйозною»

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції в Україні після руйнування Каховської дамби є «серйозною», але зазначив, що вживаються заходи для стабілізації ситуації.

Ґроссі 15 червня прибув на окуповану Росією атомну електростанцію як голова інспекційної місії на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. Минулого тижня прорив дамби зменшив подачу води, яку електростанція використовує для запобігання перегріву своїх реакторів.

Про візит Ґроссі, який був перенесений на добу з міркувань безпеки, 15 червня повідомила українська атомна енергетична компанія «Енергоатом» у телеграмі.

«Ще кілька годин тому я не був впевнений, чи зможу я приїхати сюди й відвідати АЕС», – сказав Ґроссі, описуючи поїздку як «надзвичайно складну», але «важливу».

За словами голови МАГАТЕ, він зміг побачити ставок-охолоджувач АЕС, і там «було достатньо води». Він наголосив, що хоче, щоб світ «знав про небезпеку» того, що може статися «велика аварія».

Після завершення інспекції конвой Ґроссі був змушений ненадовго зупинитися через стрілянину, але безпосередня небезпека конвою не загрожувала, повідомив Reuters речник МАГАТЕ. Подробиці цього інциденту невідомі.

Ґроссі, який провів переговори з президентом Володимиром Зеленським у Києві 13 червня, висловив занепокоєння тим, що окупована Росією АЕС опинилася у «відносно небезпечній ситуації» як через прорив дамби, так і через початок контрнаступу України.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.