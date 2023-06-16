Президент ПАР назвав «10 складових» позиції країн Африканського Союзу щодо війни в Україні

Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав десять основних «складових» позиції країн Африканського Союзу щодо українсько-російської війни, передає агенція «Інтерфакс-Україна» з пресконференції в Києві після зустрічі лідерів африканських країн із президентом України Володимиром Зеленським.

«Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що, рухаючись до цього миру, тому що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом», – сказав Рамафоса.

«Третьою складовою для нас є деескалація конфлікту. Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію», – сказав він.

«Четверте питання – суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, і це потрібно поважати. П’ята складова – необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив», – сказав Рамафоса, зазначивши, що однією з причин приїзду стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни.

«Сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу. Восьмим основним компонентом є обов’язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей. Дев’ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки»,– заначив він.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори із РФ можливі тільки після виведення російських військ із окупованих територій. За словами президента України, Київ не піде більше на такі формати як «Мінськ».

«Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде», – сказав Зеленський.

Сьогодні у Києві з візитом перебували представники африканських країн у рамках своєї миротворчої місії. До складу делегації, зокрема, увійшли лідер Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, президент Сенегалу Макі Салл, лідер Замбії Хакаінде Хічілема, прем’єр-міністр Єгипету Мустафа Мадбулі, спецпредставник президента Конго Флоран Нтсіба, спецпредставник президента Уганди Рухакана Ругунда. Представники африканських країн прибули для зустрічі з Володимиром Зеленським, перш ніж вирушать в суботу до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.